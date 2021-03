Une nouvelle tutrice permanente pour Britney Spears?

Les avocats de Britney Spears souhaitent que Jodi Montgomery, qui est responsable du bien-être de la vedette, soit sa tutrice permanente.

Jamie Spears, le père de la chanteuse, est le tuteur légal côté finances et carrière, après s’être écarté de l'aspect santé en 2019 lorsqu'il est lui-même tombé malade.

Ce mercredi lors d’une audience, l’avocat de la chanteuse, Samuel D. Ingham III, a annoncé enregistrer une motion demandant à ce que Jodi Montgomery soit la tutrice à temps plein des affaires de la vedette.

La question de savoir si cela s’appliquerait aussi à la fortune de la chanteuse, pour l’instant gérée par le Bessemer Trust et Jamie Spears, n’a quant à elle pas été réglée. La demande sera évaluée le 27 avril.

Pendant ce temps, Jamie Spears et le Bessemer Trust doivent travailler avec Samuel D. Ingham III afin de produire une liste des biens et des sociétés, et de la façon dont l’argent a été dépensé.

Ces nouvelles surviennent un jour après que le journaliste Mobeen Azhar a annoncé travailler sur un documentaire pour la BBC, qui s’intéressera à la tutelle de Britney Spears et au mouvement #FreeBritney.

On verra le journaliste aller à Kentwood, en Louisiane, ville de naissance de la superstar de la pop, ainsi qu’à Los Angeles, ou encore à une audience du tribunal.

«Je suis allée à LA pour chercher la vérité sur comment Britney Spears, l’une des plus grandes popstar de la planète, a fini sous tutelle. Je me suis retrouvée dans un monde d’avocats, de superfans et de paparazzi, et j’ai passé du temps avec tellement de gens qui avaient un siège au premier rang de la vie de Britney. Ce film puise dans l’énergie du mouvement #FreeBritney, et remet en question l’industrie, les admirateurs et les lois qui facilitent les tutelles», dévoile-t-il dans un communiqué.

Son documentaire sera diffusé au Royaume-Uni au printemps.