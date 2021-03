Des images du changement de saison sur Saturne

Les astronomes de la NASA ont maintenant un portrait de plus en plus clair de l’atmosphère de la planète Saturne en raison de nouvelles images du télescope spatial Hubble.

Cette nouvelle série d’images prises en 2018, 2019 et 2020 montre les changements qui s’opèrent alors que l’hémisphère nord de la planète change de saison, passant de l’été à l’automne, rapporte CNN.

Les variations de couleur sur les anneaux de Saturne ne sont rien de moins que «fascinantes» selon un scientifique planétaire de la NASA.

Dans un article sur les révélations, Amy Simon indique que l’atmosphère de la planète Saturne «varie sur des temps beaucoup plus courts».

La hauteur des nuages et les vents pourraient expliquer le changement de couleur qui est observé année après année.

Les données provenant du télescope Hubble montrent aussi que la luminosité de l’équateur a augmenté de 5 à 10% de 2018 à 2020.

Saturne est la sixième planète la plus près du Soleil et la deuxième plus grande du système solaire. Fait intéressant, la durée d’une saison sur Saturne est équivalente à celle de plus de sept années sur Terre.