La relève entrepreneuriale s’installe au Québec

Fortement ralenties par la pandémie de COVID-19, les PME québécoises ont tout de même réussi à faire face à la crise en s’adaptant et en assurant la relève de ce secteur, c’est ce que révèle l’Indice entrepreneurial québécois 2020 du Réseau Mentorat publié mardi.

Si l’enthousiasme entrepreneurial des Québécois a été quelque peu entamé par la crise sanitaire, avec des taux d’intention au plus bas niveau depuis 2013 auprès des personnes de plus de 35 ans, un certain rajeunissement a pu être constaté dans ce secteur.

Au moins 34,6 % de Québécois âgés de 18 à 34 ans ont ainsi fait part de leur intention de s’établir en tant qu’entrepreneurs, ce qui représente une augmentation de 3,8 % par rapport à l’année précédente. Et près de 15 % d’entre eux ont déjà réalisé des démarches, contrairement à 12,5 % des jeunes en 2019.

Les femmes et les immigrants sont également plus présents dans ce domaine. Les premières représentant près de 17,3 % des nouveaux entrepreneurs contre 10 % en 2019, alors que les seconds ont les taux de démarches les plus élevés (quasiment le double par rapport aux personnes natives).

«Nous sommes ravis de constater l’effervescence entrepreneuriale chez les jeunes, les femmes et les immigrants, ce qui est de bon augure pour la relève d’affaires du Québec», a souligné par voie de communiqué le premier vice-président à la direction d’Entreprises et Assurances de la Banque Nationale, Stéphane Achard.

Les pertes d’emploi auraient poussé davantage de personnes vers l’entrepreneuriat, a avancé le Réseau Mentorat dans son bilan.

Des entreprises qui font preuve de résilience

Près de la moitié (47 %) des dirigeants d’entreprises interrogés ont admis que la pandémie avait fragilisé leur entreprise. Mais pour autant, la majorité (83 %) d’entre eux considèrent que leur compagnie ne risque pas de fermer.

Les propriétaires ont également reconnu que les mesures de soutien gouvernementales et les allègements fiscaux ont contribué au maintien de leurs activités.

Certains secteurs ont toutefois été plus touchés que d’autres, les domaines de la construction ainsi que des arts, spectacles et loisirs ont connu un recul alors que ceux de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse ont enregistré une forte croissance.

Environ 76 % des entrepreneurs sondés ont révélé qu’ils souhaitaient continuer d’innover d’une manière ou d’une autre dans leur secteur.

L’Indice entrepreneurial québécois 2020 a été réalisé à partir de deux sondages web de la firme Léger menés entre le 1er décembre 2020 et le 20 janvier 2021 auprès de 1566 répondants.