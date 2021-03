Mexique: les sirènes d'alerte sismique retentissent à Mexico

Des sirènes d'alerte sismique ont retenti samedi matin à Mexico, quelques heures après une secousse de magnitude 5,7 survenue dans l'ouest du Mexique, qui n'a fait ni victimes ni dégâts.

Selon une journaliste de l'AFP, l'alarme a sonné dans le quartier Del Valle, dans le sud de la capitale, et des dizaines de personnes sont sorties dans les rues, certaines en pyjama et en peignoir, bien qu'aucune secousse n'ait été ressentie.

Des scènes identiques se sont produites dans plusieurs quartiers de la ville, notamment à Iztacalco, à l'est de Mexico, et à Popotla, non loin du centre, toujours selon des correspondants de l'AFP.

La mairesse de Mexico, Claudia Sheinbaum, a indiqué sur son compte Twitter qu'une enquête était en cours afin de «déterminer pourquoi les sirènes s'étaient activées».

No se reporta sismo. Di instrucciones al director del @C5_CDMX de hacer una revisión de las razones por las que se activaron alertas. Sigo informando. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 20, 2021

Une secousse sismique de 5,7 sur l'échelle de Richter avait été enregistrée vendredi soir dans l'État de Guerrero (ouest).

L'épicentre de cette secousse, qui n'a fait ni victime ni dégât, était localisé à 59 km à l'est de la ville de San Marcos, dans l'État de Guerrero.

Dans la station balnéaire d'Acapulco, proche de l'épicentre, le séisme a été ressenti plus intensément, obligeant de nombreux touristes à quitter leur hôtel.

La secousse avait suscité quelques réactions de nervosité au sein de la population dans la capitale, Mexico, où la secousse a été à peine perceptible, mais où des sirènes d'alerte ont été entendues, selon Claudia Sheinbaum.

Comme samedi matin dans d'autres quartiers, des dizaines de personnes sont rapidement descendues dans la rue, selon un journaliste de l'AFP.

Le Mexique, avec son long littoral sur la côte pacifique, est le théâtre de nombreuses secousses sismiques.

En septembre 2017, un séisme de magnitude 7,1 avait tué 370 personnes et en avait blessé plus de 7 000, principalement à Mexico.

En 1985, un séisme de magnitude 8,2 avait causé la mort de milliers de Mexicains.