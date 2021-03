Oui à une vraie loi climat

Chères Mères au front, nous vous remercions d’avoir partagé vos attentes à propos des changements climatiques dans votre lettre ouverte publiée le 9 mars dernier.

En tant que mères et en tant que femmes qui avons grandi dans l’étendue de la forêt boréale et face à notre fleuve, nous savons à quel point la nature est forte et fragile à la fois. Nous savons tous – et surtout – à quel point nous sommes dépendants d’elle.

Il y a urgence que le fédéral se dote d’un plan à la fois concret et crédible pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Le projet de loi du gouvernement Trudeau à cet effet, C-12, ne répond pas à ces critères.

Il n’impose aucune responsabilisation aux gouvernements actuels et futurs. Il n’introduit aucune cible de réduction obligatoire des gaz à effet de serre pour 2030, ce qui devrait être son objectif premier, ni même de cible intermédiaire pour 2025 ! Comment peut-on s’assurer d’être sur la bonne voie si aucune vérification n’est faite avant encore 10 ans ?

De plus, le projet de loi C-12 n’établit qu’une seule obligation : que le ministre évalue lui-même la progression de son propre travail. Une autorité crédible et indépendante, comme le commissaire à l’environnement, doit absolument avoir le mandat d’évaluer les cibles et le plan d’action du gouvernement et d’exiger des ajustements. C’est le strict minimum.

Des amendements nécessaires

Le Bloc québécois a tenté d’obliger Ottawa à se fixer un plan solide de lutte aux changements climatiques dans un projet de loi beaucoup plus rigoureux, C-215, déposé par notre collègue Kristina Michaud. Nous avons été très déçues lorsque les libéraux et les conservateurs ont battu ce projet de loi qui, contrairement à C-12, permettait réellement d’évaluer l’action gouvernementale et assurait une véritable reddition de comptes vis-à-vis du public.

Nous n’allons toutefois pas baisser les bras. Nous présenterons des amendements afin de faire du projet de loi C-12, une véritable loi climat.

Parallèlement, nous allons aussi lutter contre l’augmentation en douce des subventions aux énergies fossiles. Alors que nous dénoncions déjà ces subventions, le gouvernement Trudeau a profité de l’attention détournée des Québécoises et des Québécois vers la pandémie pour les augmenter.

En 2020, les libéraux ont octroyé un total de 1,91 milliard de dollars de subventions aux énergies fossiles, une hausse de 200 % par rapport à 2019. Ce n’est que la pointe de l’iceberg ! Que dire des coûts de construction de l’oléoduc Trans Mountain, qui s’élèvent maintenant à plus de 12 milliards de dollars ? Les exemples d’actions libérales allant à l’encontre de toute logique environnementale ne manquent pas.

Unir nos forces

La crise climatique ne doit pas disparaître dans l’oubli avec la crise sanitaire. La santé et l’environnement sont intrinsèquement liés. L’action publique doit être pensée en matière de viabilité écologique et de résilience.

Chères Mères au front, merci de joindre vos voix aux nôtres. C’est en unissant nos forces que nous réussirons à obliger ce gouvernement à doter le Canada d’une véritable loi climat robuste, efficace, viable et responsable.

L’avenir de nos enfants en dépend !

Photo courtoisie

Julie Vignola, députée de Beauport–Limoilou

Photo courtoisie

Caroline Desbiens, députée de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d'Orléans—Charlevoix