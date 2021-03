Un homme perd son billet de loterie gagnant — et le retrouve une heure plus tard

Un homme originaire du Tennessee est passé très près de ne pas pouvoir réclamer son billet de loterie gagnant d’un peu plus d’un million de dollars américains en perdant son billet, mais heureusement, il a pu le récupérer dans un stationnement une heure plus tard.

Le 10 mars, Nick Slatten venait de finir son quart de travail à Smithville, et se dirigeait vers le marché du village pour aller s’acheter à boire et un ticket de loterie avant de revenir chez lui et l’enregistrer sur son application, selon ce que raconte le National Post.

Le lendemain, en regardant son application, il ne pouvait pas en croire ses yeux, il avait le billet gagnant de 1 178 746 dollars américains (1 477 175 en dollars canadiens).

« J’étais sous le choc, je ne pouvais pas en croire mes yeux ! » raconte-t-il à l’organisme Lottery Tennessee. « Je croyais qu’il y avait une erreur », a-t-il ajouté.

Il s’est précipité pour voir sa fiancée à son travail pour lui partager l’excellente nouvelle. Après l’avoir informé et fait quelques courses, dont un arrêt au garage, il s’est rendu compte que le billet avait malheureusement disparu.

L’homme commence à refaire son chemin de la matinée, assez nerveux, parce que le billet n’était pas signé. En plus, la journée était plutôt venteuse.

En revenant dans le stationnement du garage, il découvre par miracle le billet au sol, retenu par la roue arrière d’une voiture.

Après avoir encaissé le billet, il a révélé à l’agence de loterie qu’il planifie d’acheter une maison et d’investir le reste de ses gains. Il veut vivre « une vie sans souci » révèle-t-il à Lottery Tennessee.