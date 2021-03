Victoire des Canadiens contre les Canucks

Le Canadien remporte sa rencontre en tirs de barrage contre les Canucks de Vancouver par la marque de 5 à 4. Thomas Tatar a tranché le débat en fusillade.

Plus de détails à venir...

3e période

5:29 | BUT MTL - Brendan Gallagher redonne espoir au CH avec son 12e but de la saison

00:55 | BUT VAN - Seulement 33 secondes plus tard, Tyler Motte a tout le temps voulu pour décocher un lancer de l'enclave et les Canucks reprennent les devants

00:22 | BUT VAN - Bo Horvat créé l'égalité avec son 14e

00:00 | Début de la troisième période

2e période

20:00 | Fin de la période. Tirs au but: MTL 12 - VAN 10

18:23 | BUT MTL - Joel Edmunson inscrit son deuxième but de l'année pour donner les devants au CH

13:44 | BUT MTL - Tomas Tatar compte son sixième filet de la saison pour créer l'égalité

8:08 | BUT VAN - Brock Boeser inscrit son 16e de l'année

06:41 - Brett Kulak est puni pour avoir accroché Tyler Motte

00:22 | BUT VAN - Nick Suzuki fait une erreur en zone défensive et Jake Virtanen en profite pour créer l'égalité 1-1

00:00 | Début de la période médiane

1ère période

20:00 | Fin de la période. Tirs au but: MTL 10 - VAN 2

6:26 | BUT MTL - Nick Suzuki ouvre la marque grâce à un puissant et précis lancer des poignets en avantage numérique

05:26 - Tyler Myers est puni pour obstruction à l'endroit d'Artturi Lehkonen

00:00 | Début de la rencontre