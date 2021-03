COVID-19: le rebond se poursuit en Ontario et dans l'Ouest

Le rebond des cas de COVID-19 s'est poursuivi, dimanche, en Ontario et dans l'Ouest canadien, tandis que le Québec a su améliorer son bilan.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Cas de COVID: «c’est troublant parce que ça ne descend pas»

• À lire aussi: Stabilité au Québec, aggravation de la situation en Ontario

Du côté de la Belle Province, 648 cas et cinq décès se sont ajoutés aux sombres statistiques de la pandémie, des nombres en nette baisse qui ont permis au Québec de repasser sous la barre des 700 cas quotidiens pour une première fois en cinq jours.

Cette tendance à contre-courant de celles observées dans d'autres provinces – dont l'Ontario – a été soulignée par le ministre de la Santé, qui considère les derniers bilans et l'accélération de la vaccination comme encourageants.

«Il faut toutefois demeurer prudents. Ce n’est surtout pas le moment de relâcher nos efforts, il faut faire tout ce qu’on peut pour éviter une 3e vague», a cependant tempéré Christian Dubé dimanche.

Pendant ce temps, l'Ontario s'est retrouvé à frôler les 1800 cas (1791), tandis que 18 décès se sont ajoutés à son funeste bilan.

Ce faisant, la province, entrée dans sa troisième vague, a franchi le cap des 1700 infections pour une troisième journée de suite et a vu sa moyenne d'infections journalière sur sept jours grimper à 1538 cas. Il s'agit d'une hausse marquée en trois semaines depuis la moyenne de 1099 cas qui prévalait le 1er mars en Ontario.

En parallèle de ces données qui se détériorent, l'Ontario va accélérer sa campagne de vaccination à partir de lundi tandis que la population pourra commencer à prendre rendez-vous en pharmacie pour pouvoir obtenir un vaccin contre la COVID-19.

«Les pharmacies vont nous aider à injecter les vaccins dans les bras [des Ontariens] afin que nous puissions mettre cette horrible pandémie derrière nous», s'est enthousiasmé le premier ministre Doug Ford, dimanche, en remerciant les pharmaciens et le personnel de la santé en première ligne.

Le rebond du nombre de cas n'est pas unique à l'Ontario. Dans l'Ouest, le Manitoba a fait état de 90 infections et sept décès, dimanche. Ces 90 cas, bien loin des sommets de la deuxième vague, se trouvent dans la lignée des bilans annoncés dans la dernière semaine. Ceux-ci tranchent avec les chiffres de début mars, où le nombre de cas avoisinait les 50 infections par jours.

Le constat est similaire en Saskatchewan où l'ajout de 178 cas et un décès dimanche, après 200 cas samedi, tranche avec les bilans avoisinant les 100 à 120 cas qui se succédaient pendant un temps, au début mars.

Du côté de l'est, la Nouvelle-Écosse a dévoilé six contaminations de plus, tandis que le Nouveau-Brunswick en a ajouté une à son bilan.

La situation au Canada:

Ontario: 328 874 cas (7241 décès)

Québec: 302 339 cas (10 599 décès)

Alberta: 141 379 cas (1961 décès)

Colombie-Britannique: 90 786 cas (1421 décès)

Manitoba: 33 353 cas (927 décès)

Saskatchewan: 31 637 cas (418 décès)

Nouvelle-Écosse: 1688 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1490 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1014 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 148 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 933 230 cas (22 674 décès)