Fermeture des églises de Manille pour cause de la COVID

Les églises de Manille vont être fermées et les voyages non essentiels hors ou à destination de la capitale des Philippines seront prohibés dès lundi en vertu de nouvelles règles rendues publiques dimanche face à une résurgence de la COVID-19.

Le nombre des nouveaux cas de contamination par le coronavirus a dépassé les 7 000 pendant trois jours, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Ce qui porte le nombre total des personnes atteintes à plus de 663 000 et met les hôpitaux sous pression dans ce pays d’environ 110 millions d’habitants, dont douze millions dans la capitale, où beaucoup vivent dans des quartiers sordides et surpeuplés.

Avec ces nouvelles mesures prises pour une durée de deux semaines, « nous poursuivons deux objectifs : réduire la transmission du virus à Manille et éviter la diffusion du virus, surtout de ses nouveaux variants, en dehors de Manille car nous savons qu’ils sont plus contagieux », a expliqué le porte-parole du président Rodrigo Duterte, Harry Roque.

Entreront également dans le champ d’application de ces restrictions les provinces de Rizal, Cavite, Laguna et Bulacan, situées à proximité.

Si manger à l’intérieur des restaurants sera interdit, les transports publics continueront en revanche de fonctionner et la population active pourra toujours se déplacer, le gouvernement ne souhaitant pas à nouveau imposer un confinement dévastateur dans des régions au cœur de l’activité économique des Philippines.

Malgré la mise en quarantaine des habitants de plusieurs zones, les couvre-feux nocturnes stricts, l’ordre de maintenir les enfants chez eux et l’interdiction faite aux étrangers de pénétrer sur le territoire philippin intervenus ces dernières semaines, les autorités n’ont pas réussi à enrayer la propagation du virus.