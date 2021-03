Foule monstre pour le «Spring break»: Miami Beach déclare l’état d’urgence

Le maire de Miami Beach, en Floride, a déclaré l’état d’urgence et a instauré un couvre-feu, samedi soir après l’afflux d’une foule monstre dans les rues de la ville à l’occasion du «Spring break».

«Il y en a trop s’en viennent sans avoir l’intention de suivre les règles, et le résultat a été un niveau de chaos et de désordre qui est simplement plus que ce que nous pouvons supporter», a déclaré le maire, Dan Gelber à CNN.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des centaines de fêtards rassemblés dans les rues de la ville du sud des États-Unis en pleine pandémie.

La nuit, «on a l’impression d’être à un concert rock, il y a des gens mur à mur sur plusieurs pâtés de maisons», a commenté M. Gelber.

Tôt dimanche matin, la police de Miami Beach a dit avoir procédé à «au moins une douzaine» d’arrestations après l’entrée en vigueur du couvre-feu.

Le couvre-feu, qui débute à 20h, et la fermeture de plusieurs rues dans le quartier du divertissement de Miami Beach sont en vigueur pour 72 heures.

Les routes menant à la ville sont aussi fermées à la circulation qui n’est pas locale dès 21h pour les prochaines nuits.

«Si vous venez ici parce que vous avez été réprimés et vous voulez vous lâcher, vous pensez que vous pourrez tout faire, s’il vous plait, ne venez pas ici», a dit le maire de Miami Beach à CNN.

«Nous avons davantage de policier partout, nous allons arrêter des gens et nous l’avons déjà fait. Nous allons maintenir l’ordre», a-t-il ajouté.