Il refuse de porter un masque et dérobe son chauffeur Uber avec une arme

Un passager d’Uber a complètement perdu la carte après que le chauffeur lui ait demandé de porter un masque pendant le trajet.

Refusant d’adhérer à la demande du chauffeur, l’homme a sorti un couteau et a tranché la partition de plastique qui sépare l’avant et l’arrière de la cabine, ont indiqué dimanche les autorités au New York Daily News.

L’incident est survenu près de la 7e avenue et de la 33e rue Ouest dans le Midtown de la ville de New York le 6 mars dernier.

Après avoir endommagé l’intérieur de la voiture, l’homme a pointé un fusil en direction de chauffeur, selon les policiers.

Le suspect a aussi volé le sac de l’autre homme dans lequel se trouvaient son porte-monnaie et ses cartes de crédit. L’individu armé a eu le temps de récupérer son propre sac du coffre arrière avant de prendre la fuite, ont ajouté les autorités.

Ces derniers ont par la suite publié des images du suspect captées par une caméra de surveillance. Ils demandent l’aide du public pour l’identifier et le retrouver.