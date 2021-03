La FIQ réclame la fin de la suspension de la convention collective

Exaspérée après un an de pandémie, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) réclame une rencontre avec le gouvernement Legault pour mettre fin à l’arrêté ministériel qui suspend l’application de la convention collective des infirmières.

Entré en vigueur le 21 mars 2020, l’Arrêté 007 a permis aux gestionnaires du réseau de la santé de modifier les horaires des infirmières à leur guise, quitte à imposer du temps supplémentaire ou à empêcher des périodes de vacances, afin d’assurer un minimum d’effectifs dans les établissements de santé en pleine pandémie.

Or, un an plus tard, alors que la deuxième vague s’essouffle et que la vaccination progresse, cet arrêté ministériel est toujours en vigueur et continue à être invoqué par certains employeurs, a dénoncé la FIQ dimanche. Le CISSS de la Montérégie-Ouest, où la pénurie de main-d’œuvre est criante, a été particulièrement pointé du doigt par le syndicat pour son recours «abusif» à l’Arrêté 007, malgré une situation épidémiologique stable.

«Le recours abusif à l’Arrêté 007 [a] des effets dévastateurs sur le moral et l’épuisement des professionnelles en soins, ainsi que sur l’exode du personnel dans le réseau», a assuré la présidente de la FIQ, Nancy Bédard, en soutenant qu’à son avis, la fuite du personnel empire encore plus la pénurie de main-d’œuvre dans les hôpitaux.

«L’heure est à réparer les dégâts. Notre objectif est d’éviter à tout prix que la crise sur le manque de main-d’œuvre en santé ne s’aggrave encore plus», a poursuivi Mme Bédard.

Les infirmières craignent particulièrement que le gouvernement maintienne en place l’arrêté ministériel et s’en serve pour interdire au personnel de la santé de prendre des vacances cet été.

Le syndicat souhaite donc rencontrer le gouvernement pour faire le point et trouver d’autres pistes de solutions qui viendraient remplacer l’arrêté ministériel.

La FIQ représente quelque 76 000 membres, majoritairement des infirmières et infirmières auxiliaires, ainsi que des inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.