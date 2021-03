L'Afrique du Sud a vendu son million de doses d'AstraZeneca

L'Afrique du Sud a vendu le million de doses de vaccins AstraZeneca en sa possession, qui seront distribués à quatorze pays africains, a annoncé dimanche son ministre de la Santé.

Le pays africain officiellement le plus touché par la pandémie avait reporté mi-février sa campagne d'immunisation contre la COVID-19, prévue initialement avec AstraZeneca, après que l'efficacité de ce vaccin avait été mise en doute contre le variant local du virus.

Pretoria avait annoncé dans la foulée son intention de proposer ces doses à l'Union africaine (UA).

Zweli Mhkize se félicite, dans un communiqué, de «pouvoir annoncer que la vente des vaccins AstraZeneca que nous avions achetés a été conclue».

Ces dernières semaines, son ministère a dû s'assurer que les pays identifiés par l'UA pour recevoir ces doses ont réuni les conditions nécessaires pour organiser une campagne de vaccination, précise-t-il.

«Le montant complet» de la vente a été reçu, ajoute le ministre. De nombreux Sud-Africains redoutaient que ces doses, si elles n'étaient pas utilisées, représentent de l'argent gâché.

Les conditions logistiques sont prêtes pour leur acheminement. Les premiers vaccins quittant l'Afrique du Sud seront répartis dans neuf pays africains, puis cinq autres dans un deuxième temps.

L'Afrique du Sud devait commencer à immuniser sa population de 59 millions début février avec ces vaccins manufacturés par le Serum Institute of India, réceptionnés en grande pompe par le président Cyril Ramaphosa sur le tarmac.

Une étude de l'université du Witwatersrand à Johannesburg révélant une efficacité «limitée» du vaccin britannique contre le nouveau variant sud-africain baptisé 501Y.V2, avait contraint le gouvernement à suspendre sa campagne.

Les experts de l'OMS ont toutefois recommandé l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca dans les pays où des variants sont présents.

L'UA, qui a sécurisé l'acquisition de 270 millions de vaccins pour le continent, avait déclaré qu'elle «n'écarterait pas» les vaccins d'AstraZeneca.

L'Afrique du Sud compte plus de 1,5 million de cas et déjà plus de 52 000 morts. Mais les nouveaux cas ont significativement ralenti, autour d'un millier par jour récemment, et le président a annoncé fin février que la deuxième vague était désormais passée.

Le pays, qui a commandé des vaccins Johnson & Johnson et Pfizer et ambitionne d'immuniser les deux tiers de sa population, compte seulement 183 000 vaccinés à ce jour.