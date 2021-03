Vaccins : Le Brésil autorise l'utilisation des stocks pour la première injection

Le Brésil a levé dimanche l'obligation faite aux autorités locales de réserver des stocks de vaccins pour la 2e injection, dans le but d'accélérer la vaccination et d'enrayer l'épidémie de la COVID-19.

Le ministre de la Santé Eduardo Pazuello a souligné que le sens de cette inflexion était d'assurer l'injection d'au moins une dose de vaccin le plus rapidement possible au plus grand nombre de Brésiliens.

Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde avec près de 300 000 morts, utilise jusqu'à présent le vaccin Oxford/AstraZeneca et le sérum chinois CoronaVac, les deux nécessitant l'injection de deux doses.

«En libérant la totalité du stock de vaccins pour un usage immédiat, nous allons pouvoir doubler le nombre de doses administrées cette semaine, et sauver plus de vies», a déclaré le ministre dans un communiqué.

Le ministère a indiqué avoir reçu des garanties des laboratoires sur la fourniture de suffisamment de doses pour assurer la deuxième injection dans les temps impartis.

La priorité donnée à l'administration d'une première dose à un maximum de personnes a fait débat dans le monde.

Des pays comme le Royaume-Uni ont obtenu des résultats prometteurs avec cette stratégie.

Le Brésil a administré à ce jour au moins la première dose de vaccin à 5,5% de sa population, un résultat qui est loin de permettre d'atteindre l'objectif affiché par le ministère de la Santé d'avoir vacciné l'ensemble de la population d'ici la fin de l'année.

Le pays a reçu dimanche une première cargaison de vaccins obtenus via le programme des Nations unies Covax destiné aux pays les moins riches.