90 jours de prison pour le fils de Ken Pereira

D’abord accusé de meurtre, le fils de l’ancien syndicaliste Ken Pereira s’en est sorti avec de la prison la fin de semaine pour avoir participé au passage à tabac d’un père de famille qui en est décédé.

« C’était une attaque sauvage perpétrée en groupe », a commenté le juge Pierre Labrie, en condamnant Matthew Morin-Pereira, il y a une dizaine de jours au palais de justice de Montréal.

Morin-Pereira, 23 ans, avait commis son crime en juillet 2019, alors qu’un groupe d’individus s’en était pris à deux personnes, dans le quartier Rosemont, à Montréal, tabassant l’une d’elles. La victime de 24 ans a alors averti son père, Giovanni Bucchianico, qui est arrivé armé d’un bâton pour retrouver les assaillants. Le duo a toutefois été vu par ceux-ci.

« S’ensuit une attaque d’une durée d’environ cinq minutes qui entraînera la mort de M. Bucchianico et des blessures à son fils, peut-on lire dans le résumé des faits. Les victimes sont attaquées simultanément par leurs agresseurs. »

Photo d'archives, Chantal Poirier

Accusation réduite

La violente charge, filmée par un témoin, permet entre autres d’identifier Morin-Pereira, qui a frappé tant le fils que le père, alors que tous deux étaient au sol.

Morin-Pereira a ensuite pris la fuite, avant d’être arrêté peu après. Accusé de meurtre au deuxième degré, il a toutefois plaidé coupable à une accusation réduite de voies de fait graves.

À la suggestion des parties, il a écopé de 90 jours de prison discontinue [il a déjà purgé 111 jours de détention préventive], d’une probation de trois ans et de 240 heures de travaux communautaires.

L’épouse du défunt devra quant à elle continuer à vivre avec la perte de son mari.

« J’ai le cœur brisé, et cela peut-être à jamais, a-t-elle dit dans une déclaration lue à la cour. La vie a complètement changé autour de moi, tout est lourd, gris et fade. Rien n’est plus comme avant. Je sens que c’est moi qui purge une peine à vie... qui suis la grande perdante. »