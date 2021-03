Denis Lévesque dans la finale de «Rue King»

Denis Lévesque sera la personnalité invitée du dernier épisode de la saison de Rue King, intitulé «Des rats et des hommes» et diffusé mardi, à TVA.

C’est évidemment dans un contexte loufoque que l’animateur de LCN et TVA apparaîtra dans la sitcom aux situations et dialogues improvisés. Accueillant une inspectrice sanitaire au café, Marie-Ève (Marie-Ève Morency) se retrouvera appelée à accorder une entrevue à Denis Lévesque pour parler de sa nouvelle activité : du gardiennage de rats!

Denis Lévesque a enregistré ses segments de «Rue King», à partir du studio de sa propre émission quotidienne, en faisant mine d’interviewer Marie-Ève en duplex.

Le comédien d’un jour a brièvement raconté son expérience de tournage, en entrevue avec l’Agence QMI.

«Ç’a été drôle à faire, a relaté Denis Lévesque. Moi, je suis resté dans mon studio, et les comédiens étaient dans le leur. Après avoir enregistré mon émission à moi, ils m’ont inséré un autre appareil dans l’oreille – un télex –, et j’étais en communication avec eux. J’avais jasé avec le réalisateur et le maître de jeu, Stéphane Bellavance, plus tôt dans l’après-midi, et ils m’avaient donné trois ou quatre pistes à explorer. J’avais déjà des lignes (de texte) fournies par eux, et je réagissais spontanément à ce que les comédiens disaient. J’ai donc fait un peu d’impro moi aussi. J’ai trouvé ça stimulant, super "le fun"!»

La dernière de Rue King sera présentée ce mardi, 23 mars, à 21 h 30, à TVA.