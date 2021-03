Des détaillants canadiens liés à la précarité de la main-d’œuvre au Bangladesh

Joe Fresh, Lululemon, L’Équipeur et bien d’autres marques canadiennes sont visés par un rapport mettant en avant leur implication avec des manufactures de vêtements du Bangladesh qui maintiennent leurs employés dans la pauvreté.

Le rapport «Même pas le strict minimum» publié lundi par le Fonds humanitaire des Métallos a ainsi dévoilé que plusieurs détaillants canadiens ont recours à des chaînes d’approvisionnement qui ne respectent pas les droits du travail.

«Les marques canadiennes sont restées silencieuses face à leur responsabilité de respecter le droit des travailleuses et travailleurs à un travail décent dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement», a déclaré par voie de communiqué Ken Neumann, président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur national du Syndicat des Métallos (Métallos), lundi.

Une enquête menée par l’organisme de charité dans le pays asiatique a révélé que les femmes qui travaillent dans ces manufactures gagnent de 6 $ à 7 $ par jour seulement, les laissant prises au piège d’un cycle de précarité.

«Tu travailles et tu travailles, des quarts de 12 à 15 heures, six jours par semaine, pensant que la chance va te sourire. Trente ans, et chaque mois, je m’inquiète toujours à savoir si je vais recevoir mon prochain chèque de paie, si je vais avoir assez d’argent durant le mois», a notamment témoigné une travailleuse de la manufacture Standard Stitches, qui produit des vêtements pour L’Équipeur selon le rapport.

L’organisme a donc demandé aux marques canadiennes impliquées de s’engager à verser des salaires viables ainsi que de contribuer à un fonds de garantie des indemnités de départ pour soutenir cette main-d’œuvre qui est également touchée par la pandémie de COVID-19.

«Il est temps que les marques canadiennes reconnaissent publiquement qu’elles ont une responsabilité à l’égard des travailleuses et travailleurs et qu’elles s’engagent de façon crédible à verser des salaires viables non seulement au Bangladesh, mais dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement mondiales», a ajouté M. Neumann.