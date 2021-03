Des supplémentaires pour Roxane Bruneau

Sitôt annoncée, pas encore commencée, la tournée «Acrophobie», de Roxane Bruneau, s’enrichit déjà de supplémentaires.

C’est à l’automne que l’énergique auteure-compositrice-interprète prendra la route des salles avec cette nouvelle série de spectacles produite par l’équipe de Musicor, où elle enchaînera grands succès, pièces d’«Acrophobie» et autres surprises.

Au Capitole de Québec, Roxane présentera «Acrophobie» du 26 au 28 novembre 2021 et les 18 et 19 février 2022, et à l’Olympia de Montréal, elle se produira du 2 au 4 décembre 2021 et les 4 et 5 mars 2022.

D’ici là, il reste à l’horaire de la chanteuse, ce printemps, quelques représentations de sa tournée acoustique intime adaptée aux mesures sanitaires, «Éphémère».

Roxane Bruneau recevait dimanche, sur la scène de «Star Académie», où elle était invitée, une plaque soulignant 100 000 exemplaires vendus en quatre ans de carrière de ses albums «Dysphorie» et «Acrophobie».

Sorti l’automne dernier, son deuxième opus s’est retrouvé dans le top 10 du Billboard Canadian Albums, et son extrait «À ma manière» se tient au sommet des palmarès radio depuis huit semaines.

Pour tout savoir sur les actualités de Roxane Bruneau et se procurer des billets, on consulte son site web (roxanebruneau.com).