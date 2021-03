Facebook a supprimé 1,3 milliard de faux comptes entre les mois d’octobre et de décembre 2020, a annoncé l’entreprise lundi en spécifiant que 35 000 employés travaillaient à lutter contre la désinformation sur le réseau social.

La société a aussi annoncé avoir supprimé plus de 12 millions de contenus sur la COVID-19 et les vaccins, contenus qualifiés par les experts mondiaux en santé de désinformation. Ces informations ont été transmises dans un article du blogue de Facebook, et rapportées par Reuters.

En plus d’une équipe d’employés, l’organisation indique aussi faire appel à l’intelligence artificielle.

De fausses informations, propos mensongers et théories du complot et des complots concernant les vaccins contre la COVID ont proliféré sur les plateformes de médias sociaux, notamment Facebook et Twitter pendant la pandémie.

«Des informations erronées peuvent être publiées par des personnes, même de bonne foi. Pour relever ce défi, nous avons construit un réseau mondial de plus de 80 vérificateurs de faits indépendants, qui examinent le contenu dans plus de 60 langues. Lorsqu'ils évaluent quelque chose comme faux, nous réduisons sa distribution afin que moins de gens le voient et ajoutons une étiquette d'avertissement avec plus d'informations pour quiconque le voit. Nous savons que lorsqu'un écran d'avertissement est placé sur un message, 95% du temps, les gens ne cliquent pas pour l'afficher», a fait savoir Guy Rosen, v.-p. chez Facebook.

Cette divulgation de Facebook arrive alors que le Comité de la Chambre des États-Unis sur l'énergie et le commerce se penchera sur la manière dont les plates-formes technologiques, y compris Facebook, luttent contre la désinformation.