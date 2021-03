Le printemps, le beau temps et l’usure du respect des mesures sanitaires qui s’installe chez de plus en plus de Québécois font craindre le pire à Mario Dumont.

«Le nombre de gens qui va disjoncter va augmenter», anticipe notre chroniqueur politique.

Mario Dumont dit entendre que de plus en plus de citoyens sont infectés par la COVID, qu’ils le savant, mais qu’ils font fi des mesures sanitaires comme ce père qui est allé récupérer son enfant dans une garderie tout en ce sachant porteur du coronavirus.

«Un gros appel va devoir venir du plus grand nombre d’élus pour ramener le calme après des affrontements avec les policiers et rappeler de ne pas céder à la perte de cohésion sociale», fait valoir Mario Dumont.

