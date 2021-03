Le Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait retomber en zone rouge

La hausse des cas de COVID-19 est si préoccupante que le directeur de la santé publique pour la région n’exclut pas de voir la région retourner en zone rouge d’ici peu de temps.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 53 nouvelles infections ont été comptabilisées vendredi, et 46 samedi, un nombre important par rapport à la population.

«Depuis une semaine seulement, ça commencé lundi dernier on a connu une hausse qui est quand même importante. On a mis en place des mesures pour ramener tout cela», a expliqué à Mario Dumont le Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique pour la région.

Il assure que les enquêtes épidémiologiques sont très sévères, que beaucoup de gens ont subi des dépistages et beaucoup sont en isolement. Des cas ont été trouvés de façon plus importante cette fin de semaine en raison du dépistage massif.

«Si on voit que ça ne fonctionne pas, malheureusement, il faudra passer à d’autre chose. On ne peut pas exclure [un retour en zone rouge.] On ne le fait pas par plaisir, mais lorsque c’est nécessaire, on va le faire. On se donne encore quelques jours, mais on ne tolérera pas ça longtemps», a averti le Dr Aubin.

Le centre de la région est plutôt épargné, précise le directeur régional, et les éclosions se trouvent en majorité dans une entreprise dans le haut du lac et dans le secteur La Baie, dans une garderie, avec une propagation plus grande du virus.

Des petites éclosions sont aussi constatées dans la communauté, dans des entreprises plus petites, et dans des écoles.

La vaccination est suspendue au Saguenay-Lac-Saint en raison du manque de doses, ajoutant à l’inquiétude. La campagne devrait reprendre jeudi, mais plusieurs souhaitent recevoir des doses de vaccin bien plus rapidement.

