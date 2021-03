Montréal paierait pour déneiger des stationnements privés

Plusieurs commerces et bâtiments industriels montréalais laissent aux bons soins de la Ville de Montréal de charger la neige qui tombe sur leur terrain, faisant ainsi monter le coût du déneigement pour les contribuables, a constaté le Bureau de l’inspecteur général de Montréal (BIG).

Une enquête menée au début 2020 a démontré que de nombreux commerces et entreprises déplacent la neige tombée dans leur stationnement vers la rue, avant que la Ville ne passe pour la ramasser.

Des rues commerciales ou dans des secteurs industriels se trouvent ainsi « inondées de neige » qui proviendrait de terrains privés, indique l’inspectrice générale, Brigitte Bishop, dans son rapport annuel rendu public lundi.

Selon nos informations, les arrondissements, responsables de donner des amendes aux entreprises délinquantes, seraient réticents à sévir.

Le rapport du BIG soutient que cela peut aller « jusqu’à tripler le volume de neige à charger dans les camions », entraînant « nécessairement une augmentation du coût relié aux opérations de déneigement ».

Depuis 2015, la Ville paie les entreprises de déneigement au mètre cube ramassé et non plus selon le nombre de centimètres tombés.

Cette réforme faite par l’administration de l’ancien maire Denis Coderre devait permettre de réduire les coûts du déneigement, en ne payant que pour la neige réellement ramassée.