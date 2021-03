«On a hâte de remettre nos mains dans la terre»

La popularité du jardinage a explosé en 2020 avec la pandémie et la demande en annuelles, semences, vivaces et terre promet d’être aussi forte cette année.

«Cette année, on prévoit la même tendance surtout que les gens vont être plus préparés, précise Normand Charbonneau, propriétaire de Charbonneau L’Expert. On voit l’engouement avec l’arrivée du printemps».

Déjà au mois de février, certaines variétés de semences étaient en rupture de stock dans des centres de jardin estriens.

