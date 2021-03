Retour en classe à temps plein : Un défi logistique pour les écoles secondaires

Tous les élèves du secondaire sont retournés en classe dans les zones orange, lundi, ce qui représente un certain défi logistique pour les écoles.

Ainsi, au séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, quelque 200 personnes de plus se retrouvent au sein de l'école.

Pour le directeur de l'établissement, Dany Dallaire, le plus grand défi était donc la gestion des heures de dîner. «Par exemple, un des gymnases accueille les élèves de secondaire 1 le midi et tous les élèves doivent être répartis en groupe bulle», a-t-il exprimé.

En octobre dernier, le séminaire affrontait la tempête avec une éclosion de 90 cas de COVID-19, ce qui avait forcé la fermeture complète de l'établissement pendant quelques jours.

Les choses ont changé depuis, si bien que M. Dallaire ne s'inquiète pas outre-mesure. «L'automne passé, les élèves avaient le couvre-visage; maintenant, ils ont un masque de procédure. On sait que c'est beaucoup plus efficace. Et en classe, ils pouvaient l'enlever, alors que maintenant, c'est le masque de procédure toute la journée», a-t-il fait valoir.

Certains élèves avaient toutefois pris goût à rester à la maison. «On trouve ça tous un peu difficile, on s'était adaptés, on s'est fait une routine. C'est un peu déstabilisant», a confié une élève rencontrée par TVA Nouvelles à l'entrée de son école.