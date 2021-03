Tramway: Labeaume veut lancer l’appel de propositions «en avril»

Même s’il doit encore attendre l’adoption d’un décret gouvernemental par le conseil des ministres, Régis Labeaume souhaite vivement lancer l’appel de propositions du tramway de Québec dès le mois d’avril.

«Quant au décret, ça travaille fort actuellement. C’est entre les mains du gouvernement. On est en contact avec eux continuellement. Je pense que le gouvernement veut aller le plus rapidement possible, mais je ne peux pas vous confirmer de date», a fait savoir le maire de Québec, lundi en fin de matinée, en marge d’un point de presse.

Chose certaine, ce dernier se dit prêt à aller en appel de propositions, étape importante dans la réalisation du tramway, aussitôt ce décret obtenu. «L’échéancier, dans la mesure où c’est possible, c’est avril. C’est ce qu’on a dit au gouvernement. On voudrait déclencher l’appel de propositions en avril», a-t-il ajouté.

Ce document détaillé, qui est essentiellement destiné aux trois consortiums présélectionnés, compte au moins 3 000 pages.

D’ici là, le maire répète qu’il ne se prononcera pas quant à son avenir politique. Le suspense demeure donc entier à savoir s’il sollicitera ou non un nouveau mandat électoral à la tête de la municipalité, l’automne prochain. «Toute ma pensée, mon énergie, est concentrée sur le décret et le déclenchement de l’appel de propositions. Actuellement, ce qui m’intéressée, c’est ça. Puis ensuite, on en discutera», a-t-il éludé.

Bandes de terrains à Limoilou

D’autre part, le maire Labeaume est demeuré nébuleux quant au statut précis des quatre bandes de terrains de Limoilou - acquises en février et en mars par la Ville – en vue de réaliser le tramway tel qu’il était conçu dans sa version d’origine.

«Il n’y a pas eu beaucoup d’achats au moment où on se parle, a-t-il assuré. Avant de fermer les ventes, on s’est gardé une petite gêne.»

Selon lui, «la revitalisation de la 1re Avenue jusqu’à dans Charlesbourg, ça demeure un projet important. Donc, dépendamment des choix qui seront faits pour les vois réservées ou dédiées, avec le plan gouvernemental qui s’en vient, on a toujours comme objectif de revitaliser la 1re. Tout ce qu’on a fait, il n’y aura rien d’inutile».