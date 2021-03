Une semaine ensoleillée et jusqu’à 20 degrés

Du beau temps ensoleillé règnera sur pratiquement l’ensemble des secteurs de la province durant la semaine, alors que les températures pourraient atteindre les 20 degrés.

Environnement Canada prévoit un temps ensoleillé d’ici vendredi avec un mercure positif à deux chiffres.

De l’Outaouais à l’Estrie, en passant par Montréal, Québec, la Beauce et la Montérégie, le temps sera doux et printanier. Les températures oscilleront entre 13 et 18 degrés, pouvant atteindre la barre de 20 degrés en Montérégie, notamment dans la Vallée du Richelieu, jeudi.

En revanche, dans le Bas-Saint-Laurent, on prévoit un temps nuageux et des températures positives avant de chuter au tour de zéro, jeudi et vendredi.

C’est pratiquement le même topo au Saguenay-Lac-Saint-Jean et certains secteurs du nord et de l’est du Québec.

Le temps doux amènera de la pluie pour vendredi dans la plupart des secteurs de la province, notamment Montréal et Québec, faisant baisser le mercure à 5 ou 7 degrés.