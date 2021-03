Vaccinons en priorité le personnel scolaire en zone rouge

Le système scolaire va mal! En plus des revendications sur les conditions de travail et sur les conditions salariales, on voit très bien dans les écoles que tous les corps de métier sont au bout du rouleau.

En zone rouge, les mesures sanitaires ne cessent d’augmenter et rien n’est fait pour améliorer la situation. Les menaces de troisième vague avec un virus plus virulent et plus contagieux sont telles que l’on se demande pourquoi le gouvernement ne protège-t-il pas mieux ses propres employés? Les écoles ne sont-elles pas le deuxième milieu où l’on retrouve le plus d’éclosions? La première étant les milieux de travail (!). Ai-je besoin de rappeler que les écoles sont un milieu de travail?

L’éducation prioritaire?

Si l’éducation était une priorité, le gouvernement aurait vacciné autant les membres des écoles des quartiers Côte Saint-Luc et Plamondon, à Montréal, que les parents dans le projet pilote concerné.

Si l’éducation était une priorité, le gouvernement aurait inséré les membres du système scolaire (enseignants, éducatrices, direction, etc.) qui se trouvent en zone rouge d’être bien plus haut dans l’ordre de priorité des groupes à vacciner. Il s’agit ici d’un choix de société avec des avantages bien concret et payant.

Des avantages

En vaccinant les employés du système scolaire, on permet aux...

· ...élèves de 3ème, 4ème et 5ème secondaire de retourner à l’école à temps plein (zone rouge)

· ...élèves du primaire et du secondaire de faire leur cours d’éducation physique « régulier », avec plus d’intensité et sans masque

· ...membres du personnel des écoles de respirer un peu en diminuant les mesures de consignes sanitaires

Et je ne parle pas ici de réduire l’empreinte écologique créée par le nombre de masques utilisés par jour dans une école primaire (entre 1300 et 1500 quotidiennement).

Si la menace de la troisième vague est réelle, vaccinons là où les besoins sont le plus urgents! En milieu scolaire, il y a, en moyenne, 500 personnes dans un seul établissement.

À moins que le gouvernement soit en train de mélanger négociations salariales et situation pandémique? La vaccination en milieu scolaire aurait-elle été différente si les membres des différents syndicats n’avaient pas voté pour la grève?

Alors, que le gouvernement arrête de dire que l’éducation est une priorité car, pour lui, ce n’en est pas une!

Luc Letarte Enseignant en éducation physique et à la santé