Achat de 1 milliard $ US pour une entreprise codétenue par la Caisse

Constellation Insurance Holdings, fondée et codétenue par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), a frappé fort pour le premier achat de son existence.

L’entreprise de portefeuille d'assurance de New York a mis la main sur Ohio National Mutual Holdings de Cincinnati pour un montant total de 1 milliard $ US. La transaction inclut aussi la filiale Ohio National Financial Services.

Ayant vu le jour en 1909, Ohio National est présente dans 49 États américains et gère un actif de plus de 41 milliards $ US. Elle fournit des produits et services financiers à ses détenteurs de police d’assurance.

«Nous mettons en œuvre notre stratégie visant à offrir aux compagnies d'assurance par actions et aux compagnies d'assurance mutuelle nord-américaines un accès à des capitaux de croissance à long terme, à des cotes plus élevées, à des économies d'échelle et à une rémunération à base d'actions alignée, tout en préservant l'indépendance, la marque, et les activités et la culture pour lesquelles elles sont reconnues», a affirmé Anurag Chandra, fondateur, président du conseil et chef de la direction de Constellation, par communiqué.

La Caisse s’est réjouie de ce premier investissement.

«Constellation est une plateforme particulièrement bien positionnée, combinant un capital à long terme et une expérience approfondie du secteur en vue d'offrir des solutions qui se distinguent dans un marché de plus en plus consolidé», a affirmé Martin Laguerre, premier vice-président et chef des placements privés et solutions de financement, à la Caisse.