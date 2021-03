Plusieurs matchs du Canadien reportés

En raison de la COVID-19, tous les matchs du Canadien de Montréal prévus cette semaine ont été repoussés.

C’est ce que la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé mardi. Ainsi, les duels contre les Oilers d’Edmonton prévus mercredi et vendredi au Centre Bell, tout comme celui contre les Sénateurs d’Ottawa, dimanche, n’auront pas lieu.

Un premier duel avait déjà été remis à plus tard lundi soir après que les noms de Joel Armia et de Jesperi Kotkaniemi eurent été placés sur la liste de COVID-19. Ainsi, la LNH devra trouver de nouvelles dates pour quatre parties du Tricolore.

Par ailleurs, le Complexe d’entraînement de Brossard a été fermé au moins jusqu’à lundi prochain. La réouverture dépendra toutefois des résultats aux tests de dépistage de la maladie qui auront lieu cette semaine.

Séries repoussées?

La situation pourrait devenir problématique pour la LNH, qui souhaitait voir sa saison régulière prendre fin le 10 mai. Or, entre lundi et le 10 mai, le Tricolore n’aura que deux séquences de deux jours consécutifs sans match prévu et une autre de trois jours. Chaque fois, un voyage en avion est déjà prévu.

Garry Bettman pourrait donc être forcé à prolonger le calendrier régulier et ainsi repousser le début des séries éliminatoires. Le circuit était parvenu à éviter cette situation malgré 37 parties déjà déplacées depuis le début de la campagne.

«Ce n’est pas une saison normale» -Dave Tippett

Comme les membres du Canadien, les Oilers d’Edmonton devront attendre patiemment leur prochain match prévu à Montréal.

Selon le calendrier, les Oilers et le Canadien devaient s’affronter trois fois cette semaine, à Montréal. Or, les trois duels ont dû être reportés après que les noms de Joel Armia et de Jesperi Kotkaniemi eurent été placés sur la liste de COVID-19.

«Ce n’est pas une saison normale, avait réagi l’entraîneur-chef des Oilers Dave Tippett, sur le site web de la Ligue nationale de hockey, à la suite d’un premier report pour le match qui devait avoir lieu lundi au Centre Bell. Il y aura des défis ici et là et il faut simplement négocier avec tout ça.»

«La dernière fois que nous étions à Montréal, nous avions perdu [Jesse] Puljujarvi pour la journée après un faux test positif et ensuite [Mikko] Koskinen n’avait pu jouer, car il avait été prendre une marche avec lui», a rappelé Tippett.

Un match à reprendre

Pour l’instant, aucune date n’a été annoncée pour la reprise de ces affrontements. Tippett ne s’en fait toutefois pas avec cette situation.

«Nous savons que nous devrons reprendre [ces matchs] à un moment donné et ça fait tout simplement partie de ce avec quoi on doit négocier cette saison, a ajouté l’entraîneur des Oilers. Il faut continuer d’aller de l’avant et regarder le prochain match. C’est pour celui-là que tu dois te préparer.»

«Je crois qu’on doit simplement faire confiance à la LNH présentement afin de suivre les protocoles et garder tout le monde en sécurité», a pour sa part émis l’attaquant des Oilers Ryan Nugent-Hopkins».