Crimes à caractère sexuel : un enseignant accusé

Un enseignant de la Polyvalente de Black Lake a formellement été accusé pour des crimes à caractère sexuel, mardi, au palais de justice de Thetford Mines.

• À lire aussi: Un septuagénaire accusé de contact sexuel et d’agression

• À lire aussi: Des survivantes se battent pour que leur agresseur reste en prison

• À lire aussi: Pornographie juvénile: un homme de 47 ans accusé à Québec

Charles Thivierge, 40 ans, de Thetford Mines, fait face à neuf chefs d’accusation pour des infractions survenues entre 2012 et 2013. Il cumule trois accusations de leurre, deux accusations de contacts sexuels, trois accusations d’agression sexuelle et une accusation d’exploitation sexuelle.

Une partie des événements se sont déroulés alors que Thivierge et la victime, aujourd’hui âgée de 24 ans, se trouvaient à l’extérieur du Québec.

Le délinquant présumé a été arrêté lundi et «du matériel informatique a été saisi pour analyse» lors d’une perquisition à son domicile, peut-on lire dans un communiqué de la Sûreté du Québec.

Le Centre de services scolaire (CSS) des Appalaches a réagi par voie de communiqué lundi soir, affirmant que la situation était «prise très au sérieux par les dirigeants de l’organisation pour qui la santé et la sécurité des élèves sont une priorité». Toutefois, le CSS n’entend pas réagir davantage et «n’émettra aucun commentaire afin de ne pas nuire à l’enquête».

On ignorait, mardi, si Charles Thivierge avait toujours son emploi à la Polyvalente de Black Lake.

L’accusé a été remis en liberté à la suite de sa comparution, mais doit respecter plusieurs conditions.

Joint par l’Agence QMI, le procureur de la Couronne au dossier, Me Alexandre Morency, a mentionné qu’il était notamment «interdit [à Charles Thivierge] de communiquer ou de se trouver en présence physique de la victime». De plus, l’homme ne peut «accepter ou garder un travail qui le placerait en position d’autorité avec une personne de moins de 16 ans», selon les conditions énoncées par Me Morency.

Charles Thivierge doit retourner devant la cour le 14 mai prochain.