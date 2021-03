Enquête après le décès d'un étudiant vacciné à l'AstraZeneca

Une enquête a été ouverte en France afin de déterminer les causes de la mort le 18 mars d'un étudiant en médecine de 26 ans, plusieurs jours après avoir été vacciné contre le Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca, a-t-on appris mardi auprès des autorités sanitaires et du parquet.

«L'enquête a permis d'établir que la personne décédée avait été vaccinée contre la COVID-19 (AstraZeneca) le 8 mars 2021. Une autopsie médico légale a été réalisée le 19 mars 2021 dont les conclusions ont été communiquées au parquet le 22 mars», indique dans un communiqué le procureur de la République de Nantes (ouest), Pierre Sennès.

«Afin de préciser les causes et les circonstances de la mort, il est apparu nécessaire de procéder à des analyses complémentaires. En l'état, il convient d'attendre les conclusions de ces expertises pour déterminer avec certitude les causes du décès», ajoute le magistrat.

Dans un communiqué diffusé lundi soir, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait annoncé que «dans le cadre de notre surveillance renforcée des troubles thromboemboliques, nous avons été informés d'un cas de décès d'une personne de 24 ans (BIEN : 24 ans selon l'ANSM et 26 ans selon le parquet) plusieurs jours après une vaccination avec le vaccin AstraZeneca».

Dans la foulée de plusieurs pays, la France avait temporairement suspendu la semaine dernière la vaccination à l'AstraZeneca, après le signalement d'effets secondaires graves tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots.

Jeudi dernier, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a jugé «sûr et efficace» l'AstraZeneca dans un avis très attendu, sur fond de pénurie de vaccins en Europe.

Afin de rassurer les Français, le premier ministre Jean Castex a reçu une dose du vaccin le 19 mars.