Enquête pour agression sexuelle sur des soeurs parricides

Les autorités russes ont ouvert une enquête pour déterminer si trois soeurs qui avaient tué leur père avaient subi auparavant des sévices sexuels de sa part, a indiqué mardi l'avocat d'une des jeunes femmes.

Selon ce dernier, Alexeï Parchine, cette enquête soulève l'espoir d'un abandon des poursuites contre les deux soeurs les plus âgées, qui risquent 20 ans de prison pour «meurtre commis en groupe avec préméditation».

Le cas des soeurs Khatchatourian - Krestina, Angelina et Maria - a choqué le pays en juillet 2018, lorsqu’après des années de violences sexuelles et physiques présumées, elles s'étaient saisies d'un couteau et d'un marteau pour tuer leur père dans son sommeil.

En janvier 2020, le Parquet avait demandé de requalifier les poursuites, estimant que l'enquête n'avait pas tenu compte des «violences systématiques» du père. Mais, cinq mois plus tard, le Comité d'enquête avait décidé d'ignorer cette demande.

D'après l'avocat Alexeï Parchine, ce comité, chargé en Russie des principales affaires criminelles, a lancé une nouvelle enquête le 10 mars.

«Nous espérons qu'après cela les poursuites seront levées et qu'il sera établi qu'elles ont agi en état de légitime défense», a-t-il affirmé à l'AFP.

Cependant, l'avocate de proches du père a affirmé que cette enquête, ouverte à leur demande, visait à prouver que l'homme n'avait pas violenté ses filles et à faire punir ces dernières.

«S'il est prouvé qu'il n'y avait pas d'abus sexuels, le motif du meurtre tombe à l'eau et leur défense s'effondrera comme un château de cartes», a affirmé Olga Khalikova à l'AFP.

La plus jeune des trois soeurs, mineure au moment des faits, est pour sa part jugée «irresponsable».

L'affaire Khatchatourian est devenue en Russie un symbole du fléau des violences domestiques et de l'indifférence des autorités. Elle avait fait d'autant plus de bruit que peu auparavant, en 2017, les violences domestiques avaient été largement décriminalisées dans le pays.