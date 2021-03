«Escouade 99»: une deuxième saison en tournage à Québec

Alors que la première saison de l’adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine s’apprête à être diffusée dès le 6 avril à TVA, une deuxième saison d’Escouade 99 est actuellement en tournage à Québec.

Après avoir essuyé une controverse sur la diversité de sa distribution, cette deuxième saison mettra toujours en vedette la brochette d’acteurs formée par Mickaël Gouin, Bianca Gervais, Widemir Normil, Guy Jodoin, Léane Labrèche-Dor et Mylène Mackay, entre autres.

Toutefois, Patrick Huard passe le flambeau de la réalisation à Patrice Ouimet (District 31, La soirée Mammouth, Cochon Dingue, Moi j’mange).

Dans une entrevue avec Le Journal en décembre dernier, Patrick Huard avait confié que l’adaptation d’une telle série demandait un travail de préproduction colossal auquel il n’avait plus le temps de se consacrer en raison de son talk-show quotidien La Tour et du tournage de la deuxième saison de la série Les Honorables.

Un horaire complexe

Les tournages ont débuté le 8 mars à Québec et se termineront le 23 avril. Le producteur Lenny Jo Goudreau avoue que la COVID rend très complexe l’élaboration d’un calendrier de tournage.

Les comédiens principaux forment une bulle appelée « zone 1 » : ils ont droit de jouer à un mètre, sans masque ni lunettes de protection, en plus de pouvoir se rapprocher à moins d’un mètre à raison de 15 minutes par jour. Ils doivent se tenir à plus de deux mètres de tous ceux qui ne font pas partie de la zone 1, techniciens et figurants, par exemple.

Le producteur donne l’exemple de Mylène Mackay qui joue en zone 1 dans Escouade 99, mais elle est aussi comédienne en zone 1 dans Les Honorables, dont le tournage débutera à la fin avril. Il lui fallait une période d’isolement de sept jours entre les deux tournages. « Et c’est comme ça pour tout le monde. C’est extrêmement ardu », affirme-t-il.

Autre défi : la comédienne Léane Labrèche-Dor est enceinte de son premier enfant et doit accoucher à la fin du mois d’avril. La production n’a aucunement tenté de le cacher à l’écran – « c’est impossible », soutient le producteur – alors le scénario a été modifié.

Parmi les intrigues de la seconde saison, on suivra notamment la romance entre Max Lemieux (Mickaël Gouin) et Fanny Lizotte (Mylène Mackay). De nouveaux personnages intégreront également la série.

Jusqu’à maintenant diffusée sur Club Illico, les treize épisodes de la première saison d’Escouade 99 atterriront à TVA dès le 6 avril. La série humoristique prendra ainsi la case horaire de Caméra Café.