Incitation à des contacts sexuels: obsédé par un couple atteint de déficience intellectuelle

Un jeune couple atteint de déficience intellectuelle qui souhaitait apprendre comment faire l’amour est devenu «l’obsession» de l’homme qui avait entrepris de leur montrer comment faire.

Au printemps 2018, deux jeunes adultes souffrants d’une déficience intellectuelle se rencontrent et décident de former un couple. Bien qu’ils soient dans la vingtaine, l’homme et la femme résident dans des ressources adaptées et ont respectivement l’âge mental de 11 et 7 ans selon un neuropsychologue.

Souhaitant faire l’amour, le jeune homme demande à Yves Fournier, un préposé aux bénéficiaires qu’il considère comme son père d’utiliser sa résidence pour avoir une relation intime. Plus encore, le jeune homme qui n’a pas d’expérience en la matière demande à Fournier de lui apprendre comment faire.

«Cette tâche revient au père», a répondu l’accusé qui a accompagné le couple une première fois. À cette occasion, Fournier s’était couché avec eux, embrassant le corps et touchant les parties génitales de la jeune femme tout en «jouant avec son zizi», ont raconté les victimes.

Obsession

Alors que le couple apprenait à se découvrir, Fournier a pour sa part développé une «obsession» envers sa mission, a relaté la juge Sarah-Julie Chicoine. L’homme de 54 ans va les inciter à quelques reprises à avoir des rapprochements pendant qu’il les regarde, puis participe.

Plus encore, il va échanger par message texte avec la jeune femme en faisant plusieurs allusions sexuelles. La preuve révèle que des contacts sexuels ont eu lieu alors que Fournier s’est retrouvé seul avec la femme de 23 ans.

Dénonciation

Incapable de soutenir cette relation malsaine, c’est finalement cette dernière qui a dénoncé Fournier. «C’était trop, j’allais exploser», a-t-elle expliqué. Selon la juge les deux victimes ont paru crédibles à plusieurs égards, ce qui n’est pas le cas de l’accusé.

Plusieurs messages textes écrits à la victime laissent entrevoir qu’il en profitait «pour assouvir ses propres pulsions sexuelles» en lui demandant notamment si elle avait aimé ce qui lui a fait. «Pourquoi lui demander si la démarche est uniquement pédagogique», questionne la juge.

Ainsi en situation d’autorité face à deux personnes vulnérables, Yves Fournier a été reconnu coupable d’avoir incité à toucher un tiers à des fins sexuelles sans leur consentement et d’agression sexuelle sur la jeune femme. Fournier est en liberté jusqu’à sa peine qui sera prononcée d’ici quelques semaines.