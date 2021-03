La crainte des variants ralentit le déconfinement au pays

Les récentes hausses du nombre d'infections à la COVID-19, alimenté en partie par la prolifération des variants, incitent les provinces de l'Ouest à la prudence et à mettre sur pause leur plan de déconfinement.

Dernière province en date à avoir appuyé sur le frein, le Manitoba a indiqué, mardi, qu'il renonçait à permettre aux casinos et salles de spectacle de rouvrir leurs portes, une idée avancée par le premier ministre Brian Pallister la semaine dernière. Tout au plus, seules la taille des rassemblements extérieurs et dans les lieux de culte et la capacité des magasins seront légèrement augmentées à la fin de la semaine.

«Nous suivons de près les données sur les hospitalisations et le nombre de cas liés aux variants pour nous assurer que le système de santé aura la capacité de suivre le déconfinement», a justifié le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, le Dr Brent Roussin, en conférence de presse. Sa province a annoncé 98 nouvelles infections et un décès de plus, mardi.

La veille, l'Alberta a emprunté un chemin similaire en reportant l'entrée dans la phase 3 de son plan de relance, là encore en citant les craintes liées aux variants et la hausse du nombre d'hospitalisations.

Chez nous, le Québec se tire relativement bien d'affaire et a pu éviter d'entrer dans une troisième vague pour le moment, bien que les données stagnent depuis quelques semaines – 656 cas et quatre décès se sont encore ajoutés au bilan mardi.

Ce faisant, le gouvernement Legault est demeuré prudent en annonçant seulement que les élèves du secondaire pourront tous retourner en classe à temps plein dès lundi, incluant dans les zones rouges. Les résidences pour ainés avec un bon taux de vaccination pourront aussi rouvrir leur salle à manger.

Ces timides avancées contrastent avec les annonces plus marquantes des dernières semaines, incluant le retour de régions en zone jaune ou orange ou la réouverture des musées, des centres d'entraînement et des salles de spectacle. Comme dans les Prairies, la crainte des variants incite Québec à la prudence.

L'Ontario, avec 1546 nouveaux cas 9 décès, se montre aussi prudent en matière de déconfinement pour le moment, avec peu d'avancées sur ce plan dans les derniers jours.

Jusqu’à présent, plus de 5500 cas de variants ont été officiellement détectés au Canada, en très grande majorité de la souche britannique, réputée plus contagieuse et possiblement plus mortelle que la version originale du SRAS-CoV-2. Le Québec, de son côté, cumule environ 600 cas de variant britannique, mais domine le Canada pour le variant sud-africain avec plus de 100 cas, principalement en raison d'une éclosion en Abitibi-Témiscamingue.

La situation au Canada

Ontario: 332 119 cas (7253 décès)

Québec: 303 707 cas (10 618 décès)

Alberta: 142 390 cas (1968 décès)

Colombie-Britannique: 92 571 cas (1437 décès)

Manitoba: 33 511 cas (929 décès)

Saskatchewan: 31 842 cas (418 décès)

Nouvelle-Écosse: 1690 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1505 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1014 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 150 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 941 035 cas (22 730 décès)