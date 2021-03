La mairesse de LaSalle quittera après 20 ans à la mairie

Jugeant sa mission «accomplie», la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Manon Barbe, ne se représentera pas en novembre prochain, après deux décennies consécutives passées à diriger ce secteur de Montréal.

Après avoir fait le saut en politique municipale à titre de conseillère en 1995, Manon Barbe s'est retrouvée à la tête de la mairie en 2001, dans la foulée des fusions municipales. Elle n'a depuis jamais eu à renoncer à son poste, elle qui a remporté sept élections sans discontinuer au cours du dernier quart de siècle.

«Le 25e anniversaire de ma première élection a été l’occasion de réfléchir à la pertinence de solliciter un nouveau mandat à la mairie. Au terme de cette réflexion, j’annonce que je ne serai pas candidate au poste de mairesse d’arrondissement, lors des élections municipales de novembre 2021», a cependant annoncé Manon Barbe mardi après-midi sur sa page Facebook.

La mairesse Barbe a assuré avoir toujours le «feu sacré» et la «passion» nécessaires pour occuper son poste et ne pas s'en être lassée. Elle a cependant le sentiment d'avoir accompli sa «mission», après 25 ans à se lever et à se coucher en pensant à LaSalle.

«Même si ça semble un cliché, j’aimerais passer plus de temps avec ma famille et mes proches. Surtout, je souhaite me consacrer entièrement aux prochaines étapes de la concrétisation de notre magnifique projet de Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis.

Bref, je suis entrée en politique pour les bonnes raisons et je quitte la politique pour les bonnes raisons», a-t-elle affirmé.

L'élue, qui se trouvait à la tête de sa propre formation politique – Équipe Barbe –, indépendante du parti de la mairesse Valérie Plante, devient donc le deuxième maire à annoncer qu'il ne se représentera pas en novembre dans les derniers jours.

Le 15 mars, le maire de l'arrondissement de Verdun et responsable des services aux citoyens, de l’approvisionnement et de l’environnement, Jean-François Parenteau, avait annoncé qu'il ne se représentait pas au terme de son deuxième mandat.

Le politicien avait notamment expliqué être excédé par le climat délétère et les insultes qui pullulent sur les réseaux sociaux, particulièrement depuis le début de la pandémie, pour expliquer sa décision.