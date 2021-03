Les bébés préfèrent le langage enfantin plutôt qu’un vocabulaire adulte

Peu importe leur origine, les bébés préfèrent le langage enfantin au vocabulaire adulte, encore plus lorsqu’il est associé à la langue qu’ils entendent à la maison, selon une étude récente de l’Université Concordia.

La recherche, qui s’est déroulée simultanément dans des laboratoires canadiens, américains, européens, australiens et singapouriens s’appuie sur l’examen de centaines de bébés, plus précisément 333 bilingues et 385 unilingues, âgés de six à quinze mois.

Les membres de l’équipe de recherche ont fait entendre à chaque bébé des cassettes audio préenregistrées reproduisant la voix de mères anglophones parlant bébé, puis utilisant un langage d’adulte. Par la suite, ils ont mesuré la durée du regard que posait chaque bébé pendant que jouaient les cassettes.

« Le fait qu’ils regardent implique qu’ils écoutent », souligne Krista Byers-Heinlein, chercheuse principale et professeure agrégée de psychologie à la Faculté des arts et des sciences de Concordia, par communiqué, mardi.

Bilingue ou unilingue, même scénario

Les bébés ne venaient pas tous de familles d’expression anglaise. Grâce au caractère international de l’étude, de nombreuses combinaisons linguistiques étaient représentées. Cela dit, tous les enfants préféraient entendre un anglais enfantin plutôt qu’un anglais d’adulte, et ce, peu importe leur langue première. Par ailleurs, les nourrissons issus de foyers où l’anglais était parlé portaient encore plus d’attention aux propos tenus en langage enfantin.

« Ce qui semblait importer le plus était la correspondance entre la langue qu’ils entendaient dans leur environnement quotidien et la langue que nous leur faisions écouter dans le cadre de l’étude », a expliqué Mme Byers-Heinlein, qui dirige aussi le Laboratoire de recherche sur l’enfance de Concordia.

Cette recherche a été publiée en février sur le site internet spécialisé PsyArXiv.