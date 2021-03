L'Espagne lèvera le 30 mars les restrictions sur les arrivées du Royaume-Uni

L'Espagne lèvera le 30 mars les restrictions en vigueur depuis décembre sur les arrivées en provenance du Royaume-Uni, a annoncé mardi la porte-parole du gouvernement.

«La prolongation des restrictions est maintenue avec l'Afrique du Sud et le Brésil» jusqu'au 13 avril, «mais pas avec le Royaume-Uni», pays où le programme de vaccination contre la COVID-19 est très avancé, a déclaré María Jesús Montero à l'issue du Conseil des ministres.

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, a réussi le tour de force d'administrer une première dose à près de 28 millions de personnes et compte en profiter pour lever très progressivement d'ici à fin juin les restrictions mises en place contre le Covid-19.

En revanche, la porte-parole du gouvernement de gauche espagnol a expliqué que les restrictions concernant l'Afrique du sud et le Brésil étaient maintenues, les variants détectés dans ces deux pays étant peu présents en Espagne, contrairement au variant découvert au Royaume-Uni.

En vigueur jusqu'au 30 mars, ces restrictions, initialement prises le 2 février, seront prolongées jusqu'au 13 avril.

Seuls les ressortissants espagnols ou andorrans et les résidents étrangers en Espagne ou en Andorre peuvent emprunter des vols en provenance d'Afrique du sud ou du Brésil.

Outre les nationaux et les résidents, une exception est également faite pour les passagers en transit vers un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen : ils n'ont, dans ce cas, pas le droit de sortir de l'aéroport et ne peuvent pas rester plus de 24 heures.

L'Espagne compte parmi les pays européens les plus durement touchés par la pandémie, avec plus de 3,2 millions de cas confirmés et plus de 73 000 décès.