Plus de 1 million $ pour accélérer le développement de l’économie circulaire à Montréal

La Ville de Montréal a annoncé mardi un investissement de 1,275 million $ pour permettre le développement d’une économie circulaire à Montréal.

«Notre relance doit être verte, inclusive et locale et la Ville de Montréal entend en être un leader. Nous allons mobiliser et canaliser les efforts ainsi que les contributions de l'écosystème économique pour s’assurer d’une relance qui ne laisse personne pour compte», a déclaré par communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le montant investi permettra de soutenir Synergie Montréal jusqu’en 2024. Celle-ci a pour mission d’accompagner des entreprises montréalaises dans la mise en œuvre de stratégies d’économie circulaire. La Ville annonce par la même occasion un partenariat avec le fonds d’investissement Fondaction.

L’économie circulaire vise à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes de leur cycle de vie, dans l’optique d’en réduire l’empreinte environnementale.

«Ce partenariat permet de mettre en commun les efforts de la Ville et des organismes d'accompagnement des entreprises qu'elle soutient. Il est crucial que cet accompagnement perdure afin de faciliter la transition économique au bénéfice de la transition écologique », a ajouté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Cette enveloppe fait partie du plan de relance économique proposé en juin dernier.