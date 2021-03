Poursuite et vol d’autopatrouilles sur l’A73: le suspect avait les capacités affaiblies par la drogue

L’homme qui a volé deux voitures de police et causé une course-poursuite de 80 km sur l’autoroute 73 entre Lévis et Saint-Georges, lundi midi, conduisait avec les facultés affaiblies par la drogue et a commis des voies de fait sur un policier.

Si plusieurs détails restaient à éclaircir lundi soir, la Sûreté du Québec (SQ) a révélé d’autres informations mardi matin, permettant d’établir une meilleure chronologie de l’incident.

Cette histoire tout droit sortie d’un film d’action a donc débuté avec le signalement d’un homme désorganisé près d’un véhicule immobilisé sur l’autoroute 73 Sud, près de la sortie de la route Beaulieu.

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE, JESSY POULIOT

Quelques instants plus tard, il aurait essayé de voler le véhicule d’un travailleur sur une voie ferrée non loin de là, avant de se diriger vers la rue Bellerive, à Saint-Rédempteur.

«Il aurait [alors] commis trois introductions par effraction ainsi que des voies de fait envers un résident, dans le but de s’emparer d’un véhicule automobile», explique dans un communiqué le sergent Louis-Philippe Bibeau, de la SQ.

Poursuite policière

C’est à ce moment que l’individu, un homme de 30 ans originaire de Québec, s’est emparé de l’autopatrouille d’une agente du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) qui tentait d’intervenir.

Une poursuite a donc été enclenchée sur l’autoroute 73 Sud, mais elle a été annulée «pour des motifs de sécurité». Un tapis à clous déployé dans le secteur de Saint-Simon-les-Mines, en Beauce, a mis fin à la course du fuyard en occasionnant une sortie de route.

Photo collaboration spéciale, Jessy Pouliot

Résistant à son arrestation, l’homme a commis des voies de fait sur l’agent de la SQ qui tentait de lui passer les menottes, avant de lui voler à son tour son véhicule.

«[Mais] il a été rapidement immobilisé près de l’intersection de la rue Principale et de la route Petite-Pierrette», souligne M. Bibeau, précisant que les policiers ont dû utiliser «différentes techniques» pour maitriser l’homme en crise.

Drogué

Après avoir été transporté au centre hospitalier pour y être évalué, le suspect a dû subir des prélèvements sanguins puisqu’il avait les capacités affaiblies par la drogue lors de son arrestation.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Détenu à l’hôpital, il devrait comparaître mardi après-midi par téléphone. Il pourrait faire face entre autres à des accusations de vol qualifié de véhicule, d’introduction par effraction, de voies de fait, de fuite et de conduite dangereuse.

Concernant les raisons qui ont permis à l’individu de s’emparer de deux autopatrouilles, la SQ indique que «le Service des enquêtes sur les crimes majeurs poursuit son enquête et des expertises seront effectuées sur les véhicules impliqués».