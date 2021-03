Retour des expos: le système de santé doit passer avant un stade de baseball

Il est inimaginable de financer à même les fonds publics la construction d’un stade de baseball à Montréal dans le contexte de la pandémie, selon les partis d’opposition à Québec.

Lundi, un fonds de la riche famille Bronfman s’est inscrit au registre des lobbyistes en vue de faire des démarches auprès de l’État québécois pour obtenir de l’argent public pour son projet de stade de baseball de plusieurs centaines de millions destiné à ramener une équipe à Montréal.

Comme elle n’a pas vu le montage financier du projet, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, ne ferme pas complètement la porte à la demande, mais la trouve « difficile » à concilier avec le contexte pandémique.

« On a énormément de priorité dans les prochains mois, dans les prochaines années, au Québec, énormément d’enjeux en matière de santé, d’accompagnement de notre population, a-t-elle rappelée. Je trouve difficile de penser que c’est là que l’argent des contribuables doit aller. »

Pour le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, donner des subventions à des entreprises privées profitables comme les équipes de sport professionnel n’est pas « une bonne décision ».

« S’il faut mettre de l’argent public dans le sport au Québec, il faut le mettre pour encourager les petits gars et les petites filles à pratiquer le sport qui les passionne », a-t-il martelé.

Même s’il dit être un « fan fini » de baseball, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, « ne vois pas comment on peut financer avec des fonds publics un stade ».

« Nos infirmières, nos enseignants et plusieurs travailleurs du secteur public n’ont toujours pas de convention collective qu’il manque des dizaines de milliers de places en garderie, a-t-il expliqué, en conférence de presse. Il y a des problèmes criants qui font en sorte que je ne verrais pas défendre un projet à même les fonds publics ».

Qui plus est, sous sa gouverne, le Parti québécois n’aurait pas non plus financé le Centre Vidéotron pourtant défendu bec et ongle par le gouvernement de sa prédécesseur, Pauline Marois, a-t-il affirmé.