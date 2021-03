Un père de famille continue le combat de sa fille décédée

Louis Sansfaçon était de passage à l’émission Denis Lévesque mardi pour parler de son projet pour protéger les personnes qui sont immunosupprimées, donc qui sont plus vulnérables aux maladies.

Sa fille, Émilie, était aux prises avec un cancer et devait suivre des traitements de chimiothérapie qui affectait ses anticorps pendant la pandémie.

Elle racontait à son père que les gens ne savaient pas qu’elle était plus vulnérable et c’est là qu’ils ont pensé à une idée.

«On a la solution soule sous le nez, on a utilisé le masque pour être porteur d’un message assez facile. C’est un “I” qui représente immunosupprimés, or les personnes qui son immunosupprimé sont plus à risque. Donc ce que je dis c’est quand vous voyez des personnes avec ce “I” respecter encore plus la distanciation», mentionne Louis Sansfaçon.

Il a ajouté que ces en faisant des gestes comme ça qu’on va aider les plus vulnérables.

«Je lui avais promis de continuer et de faire qu’un jour les gens allaient porter son “I”», ajoute avec émotion.

Sa fille est décédée en novembre dernier après avoir arrêté les traitements contre le cancer parce qu’elle devait également combattre un autre virus qu’elle venait de contracter.

«Émilie s’est levée debout, elle est allée le plus loin possible pour faire bouger les choses. Je lui ai promis d’aller le plus loin possible. Je commence par le “I”», rappelle Louis Sansfaçon avec la voix tremblante.