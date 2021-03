Une aide pour les jeunes adultes handicapés

Le gouvernement du Québec a créé un projet unique pour venir en aide aux jeunes lourdement handicapés qui n’ont plus de services lorsqu’il quitte l’école spécialisée à l’âge de 21 ans.

C’est notamment le cas de Tristan, qui à 22 ans, requiert une surveillance constante de ses parents.

«C'est comme un petit bébé de deux ans, dans le fond. Lui, à la naissance, c'est une encéphalopathie avec la paralysie cérébrale profonde», explique Chantal Lemieux, sa mère.

Il y a un an, le jeune homme a complété sa scolarité à l'école spécialisée Joseph-Charbonneau de Montréal. Depuis, la société n'a plus rien à lui offrir.

«Quand il a eu 18 ans, j'ai commencé à angoisser. J'ai commencé à me dire: mon dieu, qu'est-ce qui va arriver à 21 ans?» raconte Mme Lemieux.

Heureusement, en novembre, le ministre Lionel Carmant a répondu à l'appel de parents qui demandaient, depuis 2016, la création d'un centre unique au Québec pour venir en aide à ces jeunes oubliés.

«On veut que tous les jeunes adultes puissent vivre leur vie pleinement et il y a certains enfants qui, rendus à l'âge adulte, peuvent continuer à s'améliorer», indique le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Les ministères de la Santé et de l'Éducation s'associent pour leur permettre de développer de nouvelles connaissances.

Ainsi chaque jour de la semaine, ces jeunes peuvent profiter du centre pour recevoir de l'enseignement, de la stimulation, des activités d'apaisement. Une dizaine de personnes - enseignantes, éducatrices, psychoéducatrices, ergothérapeutes, préposées et infirmières du CLSC - sont à leur service.

«Au niveau de tout le réseau qu'on a à mettre en place, au niveau des ressources humaines, on tourne à peu près autour de 500 000 dollars par année», explique Carla Vandoni, directrice du programme des déficiences du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Actuellement, six jeunes fréquentent le centre, mais progressivement, il y en aura 22 d'ici un an et demi.

La mère de Joannie, qui est une des instigatrices de ce projet, respire mieux depuis qu'elle sait que sa fille fréquentera ce centre à la fin de ses études l'an prochain.

«Pendant des années, j'ai vécu des nuits d'angoisse et d'anxiété à me dire: je vais faire quoi avec mon enfant? Parce qu'il n'est pas question pour moi que je puisse placer mon enfant, je veux toujours garder avec moi Joannie. C'est comme si on m'avait fait un immense cadeau!» mentionne Marie-Claude Sénécal.

Le projet, d'une durée de trois ans, suscite beaucoup d'espoir en cette semaine de la déficience intellectuelle. Et si tout se passe bien, ça va faire des petits à travers la province.