André Tourigny se joint à TVA Sports!

La chaîne TVA Sports est très heureuse d’annoncer que l’entraîneur-chef des 67’s d’Ottawa André Tourigny devient, dès ce soir, collaborateur régulier à l’émission «Dave Morissette en direct».

Avec la Ligue junior de l’Ontario toujours en pause en raison de la COVID-19, le prolifique homme de hockey était disponible et sera désormais très souvent visible à notre antenne.

Rappelons que Tourigny a, mercredi, vu Hockey Canada lui offrir un grand rôle au sein de son organisation. Il a aussi signé une prolongation de contrat de six ans avec les 67's.

Un curriculum vitae... très bien garni!

Entraîneur de l’année en titre de la LCH, il a été entraîneur-chef et vice-président des activités hockey des 67’s au cours des quatre dernières saisons (2017-2021) et a reçu le trophée Matt-Leyden à titre d’Entraîneur de l’année de l’OHL en 2018-2019 et 2019-2020. Précédemment, Tourigny a passé 11 saisons avec les Huskies de Rouyn-Noranda (de 2002 à 2013) et une saison au sein des Mooseheads de Halifax (2016-2017) dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Il a aussi occupé un poste d’entraîneur adjoint pendant trois saisons avec l’Avalanche du Colorado (de 2013 à 2015) et les Sénateurs d’Ottawa (2015-2016) dans la Ligue nationale de hockey.

En plus de ses quatre présences au Mondial junior, il a été l’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada, qui a gagné l’or à la Coupe Hlinka-Gretzky 2018, et entraîneur adjoint de l’édition médaillée d’or au Tournoi commémoratif Ivan-Hlinka 2008.

Rappelons que l’émission «Dave Morissette en direct» est diffusée tous les soirs sur les ondes de TVA Sports après la présentation du hockey de la LNH.