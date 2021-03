AstraZeneca: des stocks de vaccins découverts en Italie alimentent les suspicions

La découverte en Italie d'un stock de 29 millions de doses du vaccin anti-COVID d'AstraZeneca a alimenté la défiance des Européens, amenant le laboratoire à démentir mercredi que ces doses entreposées dans l'UE étaient destinées au Royaume-Uni.

Ces doses ont été identifiées par des douaniers italiens lors d'un contrôle d'une usine d'embouteillage près de Rome, alors que le groupe suédo-britannique est sous le feu des critiques pour des livraisons très en deçà de ses engagements aux pays de l'UE.

L'annonce de cette découverte, rapportée par la presse italienne puis relayée par des sources européennes, est intervenue alors que l'UE a décidé mercredi de muscler son mécanisme de contrôle des exportations de vaccins.

Elle a en tout cas nourri les suspicions sur des exportations d'AstraZeneca au détriment des Européens. Le porte-parole gouvernement français, Gabriel Attal, a commenté l'information en jugeant d'autant plus «inacceptable» que le groupe tienne ses engagements avec le Royaume-Uni mais pas avec l'UE.

Sous pression, le laboratoire a affirmé mercredi après-midi que ces 29 millions de doses étaient entreposées dans l'attente d'un «contrôle qualité», avec 16 millions destinées à des pays de l'UE et 13 millions pour le dispositif Covax en faveur des pays à faibles revenus.

«Aucune exportation n'est actuellement prévue en dehors des pays du programme Covax», a déclaré un porte-parole d'AstraZeneca.

«Près de 10 millions de doses seront livrées aux pays de l'UE sur la dernière semaine de mars, le reste en avril», a-t-il précisé.

De même, une source gouvernementale britannique a démenti qu'aucune de ces doses stockées à Agagni n'était pour le Royaume-Uni, et un fonctionnaire du gouvernement italien a déclaré qu'elles semblaient être destinées «à la Belgique» -- un pays jouant un rôle de plateforme pour la distribution de vaccins.

AstraZeneca produit ses vaccins au sein de l'UE dans deux usines en Belgique et aux Pays-Bas. Le site italien assure le «remplissage et la finition», c'est-à-dire la mise des vaccins en flacon et l'emballage.

L'inspection du site d'Agagni avait été demandée par le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, et l'UE va vérifier à qui étaient effectivement destinés ces vaccins, a indiqué à l'AFP un responsable européen.

Alors qu'AstraZeneca avait initialement promis 120 millions de doses aux Vingt-Sept au premier trimestre, il avait finalement indiqué ne pouvoir fournir que 30 millions. Mais au 24 mars, le laboratoire n'avait livré que 19 millions de doses, selon une source européenne.

«Nous observons un manque de transparence d'AstraZeneca sur le nombre de doses qu'ils produisent, où et pour qui. Nous considérons comme de la plus haute importance que (l'entreprise) joue cartes sur table», a commenté mercredi devant les eurodéputés le commissaire au Budget Johannes Hahn.