Enquête criminelle en cours sur la mort de Bobby Brown Jr

Les procureurs de Los Angeles envisageraient de poursuivre les personnes qui ont fourni les drogues ayant contribué à la mort du fils de Bobby Brown.

• À lire aussi: Un autre enfant de Bobby Brown meurt très jeune

Les médecins-légistes ont récemment statué que Bobby Brown, Jr. était décédé après avoir ingéré un cocktail mortel de drogue et d'alcool le 18 novembre, lorsqu'il a été retrouvé inconscient à son domicile.

En plus de l'alcool, les enquêteurs ont trouvé des traces de cocaïne et de fentanyl dans son corps, et ont jugé son décès accidentel.

Cependant, l'implication de drogues a incité la police à ouvrir une enquête pénale sur le décès prématuré de l'homme de 28 ans, et l'affaire est actuellement examinée par les procureurs, bien qu'aucune arrestation n'ait été effectuée à ce jour.

Bobby Brown a exigé un examen plus approfondi de la mort de son fils.

« Cette épidémie est incontrôlable et ceux qui fournissent cette drogue mortelle devraient être tenus pour responsables de la mort et de la destruction qu'elle provoque », a-t-il déclaré à TMZ.

Aucun détail spécifique sur l'affaire n'a été publié, mais selon TMZ, les autorités se sont impliquées après avoir appris la présence de stupéfiants, que les trafiquants de drogue coupent souvent avec un puissant analgésique, le fentanyl, pour en rendre les utilisateurs plus dépendants.

Bobby Brown, Jr. est le deuxième enfant que l'ancienne star de New Edition pleure, il a également perdu sa fille, Bobbi Kristina Brown, en juillet 2015, six mois après avoir été retrouvée inconsciente dans une baignoire dans sa maison d'Atlanta, en Géorgie, et placée dans un coma médicalement induit.

Il avait été découvert qu'elle avait des niveaux toxiques d'alcool et de cocaïne dans son corps. La mère de Bobbi Kristina Brown, l'ex-femme de Bobby Brown, Whitney Houston, s'est accidentellement noyée dans une baignoire en 2012.