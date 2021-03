La LNH montre la porte à l'arbitre Tim Peel

La retraite de l’arbitre Tim Peel commencera quelques semaines plus tôt que prévu, car la Ligue nationale de hockey (LNH) l’a littéralement banni de ses rangs pour des propos compromettants émis durant le match de mardi entre les Red Wings de Detroit et les Predators à Nashville.

À la suite d’une enquête interne menée après l’affrontement en question, Peel a été congédié par la LNH, mercredi. Celui qui devait prendre sa retraite à la fin de la présente campagne s’est placé dans l’embarras en prononçant des mots mettant en péril l’intégrité du circuit Bettman. Croyant son micro fermé, il a présenté le motif pour lequel il a imposé une punition à l'attaquant des Predators Viktor Arvidsson relativement à un geste à l'endroit du défenseur des Red Wings Jon Merrill au début de la période médiane.

«Il n'y avait pas grand-chose là, mais je voulais donner une foutue pénalité contre Nashville tôt en...», a-t-on entendu sur les ondes du réseau FOX.

Or, le vice-président des opérations hockey de la LNH, Colin Campbell, n’a pas du tout paru impressionné, précisant que Peel ne travaillera plus pour son organisation.

«Rien n’est plus important que d’assurer l’intégrité de notre sport, a-t-il affirmé dans un communiqué. Le comportement de Tim Peel est contradictoire à ce principe et à nos exigences primordiales à l’égard de nos arbitres; nos partisans et nos entraîneurs, ainsi que tous ceux étant associés au hockey, s’attendent et méritent qu’on respecte bien cela. Il n’y a rien justifiant ces commentaires, peu importe le contexte ou l’intention. La LNH prendra les décisions nécessaires à ce propos.»

Peel, 54 ans, a supervisé son premier match dans la LNH le 21 octobre 1999. En date du 1er février, il comptait 1343 parties de saison régulière à son actif, tel qu’indiqué par le site officiel de l’Association des officiels de la LNH.