S’il est un sujet qui se fait de plus en plus préoccupant et bouleversant epour lequel il est urgent d’agir, c’est celui de la violence conjugale au Québec. En sept semaines seulement, sept femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. De ces drames humains, 14 enfants se retrouvent orphelins.

Mario Dumont fait un poignant constat. «Des vies de femmes emportées sans raison, c’est une tragédie épouvantable. Dans bien des cas, le conjoint s’en va en prison, la mère au cimetière. En quelques minutes, le destin d’un ou des enfants vient de complètement basculer, ils deviennent orphelins», se désole notre commentateur politique.

