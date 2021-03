L'achat local en hausse en Mauricie, jugent des commerçants

Des commerçants de la Mauricie sentent que les diverses campagnes visant à promouvoir l'achat local commencent à porter leurs fruits.

C'est entre autres le cas au café Aux Cinq Soeurs de Sainte-Thècle où le copropriétaire, Olivier Mire, constate que la consigne semble avoir été entendue. «Vraiment, les gens étaient présents. On a vu beaucoup de nos habitués se forcer à venir chez nous [pendant la pandémie] et ça, ça fait plaisir à voir», a-t-il confié à TVA Nouvelles.

En fait, M. Mire affirme que l'affluence qu'a entraînée la pandémie a fait en sorte qu'il a dû s'adapter aux besoins de la clientèle. «Les gens étaient beaucoup portés vers les produits alimentaires, l'épicerie fine. On a emboîté le pas et entré une section épicerie fine plus élaborée», a-t-il expliqué.

Toujours à Sainte-Thècle, la charcuterie Lignée RR2 a ouvert ses portes en pleine pandémie. Le charcutier créatif Christian Béland ne le regrette absolument pas. «Avec la tendance sur l'achat local, oui, la pandémie va nous avoir fait beaucoup de bien», juge-t-il.

Outre les campagnes d'achat local, ce qui donne un coup de pouce aux commerçants, ce sont les villégiateurs, puisque les chalets de la région sont davantage occupés.

C'est ce qu'on constate notamment à la boulangerie Germain. «Ils vont être restés toute l'année en chalet. Donc, l'achalandage est peut-être plus important de ce côté-là», a affirmé un des propriétaires, Pascal Lavallée.