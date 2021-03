Le compostage arrive dans les immeubles à logements et les commerces de Montréal

Plus d’une dizaine d’années après ses débuts au sein des foyers montréalais, la collecte des résidus alimentaires s’étend un peu plus. C’est maintenant au tour des immeubles de neuf logements et plus, des commerces, ainsi que de certaines institutions d’être inclus dans le programme de la Ville de Montréal.

«Nous sommes résolument engagés à entamer la transition écologique dans tous les secteurs de Montréal. [...] Nous invitons la population montréalaise à se joindre à nous dans le changement et à participer à la collecte des résidus alimentaires», a déclaré mercredi Jean-François Parenteau, responsable de l’environnement au comité exécutif de la Ville, lors d’un point de presse.

Félix Lacerte-Gauthier

Bacs individuels, communs ou semi-enfouis, les façons d’y arriver seront adaptées en fonction des circonstances. La Ville avait préalablement lancé un projet-pilote en 2019, dans quatre arrondissements, afin de déterminer quelles seraient les meilleures façons de procéder.

«On ne pouvait pas faire un déploiement sur l’ensemble de Montréal avec une mesure unique pour l’ensemble du territoire. C’était inconcevable. Le cadre bâti est trop différent à Montréal», a résumé M. Parenteau.

La mesure sera implantée progressivement dans six arrondissements d’ici l’automne. La Ville espère y inclure l’ensemble de son territoire avant la fin de 2025.

D’ici la fin de l’année, 90 établissements scolaires prendront également part à la collecte. Une soixantaine y participait déjà depuis l’année dernière.

Montréal peut aller de l’avant avec la mesure, alors que l’usine de compostage dans l'arrondissement de Saint-Laurent, annoncé au coût de 175 millions $, devrait être prête en 2022. Un établissement de prétraitement devrait également être complété à Montréal-Est la même année.

La Ville compte sur la bonne volonté et sur la participation de chacun afin que l’expérience connaisse un succès.

«On y va beaucoup par adhésion. En ce moment, contrairement à ce qu’on peut penser, beaucoup le demandent. La sensibilisation au niveau du développement durable est grande», a ajouté M. Parenteau, qui reconnaissait qu’une imposition de la mesure ne fonctionnerait pas.

Néanmoins, les taux actuels de récupération des matières organiques sont encore bien en deçà des objectifs de la Ville, qui sont de 60 %. Dans son dernier bilan, pour l’année 2019, le taux n’était que de 28 %.

«Il y a quand même une bonne participation, surtout au début [...], mais il reste encore une partie de la population qui est réfractaire», a admis M. Parenteau.

En 2008, certains arrondissements avaient lancé localement la collecte de matières résiduelles. C’est toutefois en 2015 que la Ville de Montréal a pris l’initiative afin de l’étendre à l’ensemble de son territoire.

Les arrondissements où la mesure est implantée

LaSalle

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Pierrefonds-Roxboro

Rosemont–La Petite-Patrie

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Les arrondissements où le taux de récupération des matières organiques est le plus faible